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В Британии самолет совершил аварийную посадку после столкновения с лебедями

В Британии самолет совершил аварийную посадку после столкновения с лебедями В Великобритании самолет авиакомпании Tui совершил аварийную посадку после столкновения с лебедями.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 13:31
В Британии самолет совершил аварийную посадку после столкновения с лебедями

В Великобритании самолет авиакомпании Tui совершил аварийную посадку после столкновения с лебедями.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

Самолет, выполнявший рейс из аэропорта Гэтвик в Кабо-Верде, был вынужден совершить аварийную посадку после столкновения с двумя лебедями. Инцидент произошел во время взлета, когда лайнер находился на высоте около 300 метров.

Птицы повредили лобовое стекло и электронные системы самолета, что вынудило пилотов объявить сигнал бедствия. После успешной посадки экипажу потребовалось сопровождение, так как обзор через лобовое стекло был практически невозможен из-за трещин и следов крови.

По предварительным оценкам, ремонт самолета обойдется в 1 млн фунтов стерлингов, а лайнер будет выведен из эксплуатации на несколько недель.

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