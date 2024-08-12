В Британии с начала беспорядков задержали более 920 человек

Более 920 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших в конце июля после нападения на детей в английском Саутпорте.

Более 920 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших в конце июля после нападения на детей в английском Саутпорте.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом сообщили в Национальном совете начальников полиции (NPCC).

"Данные по числу задержаний и предъявленных обвинений по всей Великобритании с 29 июля в связи с продолжающими беспорядками по состоянию на воскресенье 11 августа составляют: 927 задержаний и 466 обвинений", - отметили в организации.

В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии.