В Британии риелторов обяжут раскрывать имена покупателей недвижимости

Лондон в ближайшее время представит новый законопроект, который обяжет риелторов раскрывать имена покупателей недвижимости в стране.

Лондон в ближайшее время представит новый законопроект, который обяжет риелторов раскрывать имена покупателей недвижимости в стране.

Как передает Report со ссылкой на The Daily Telegraph , об этом заявил министр жилищного строительства Великобритании Майкл Гоув.

По его словам, британские власти хотят пресечь "вымогательство незаконных денег" со стороны российских олигархов, которые используют оставшиеся лазейки для покупки и продажи домов под прикрытием анонимности.

Законопроект устанавливает новые правила, согласно которым компании и другие юридические лица, участвующие в сделке с недвижимостью, обязаны предоставить в земельный кадастр сведения о владельце для завершения покупки или продажи.

"Этот шаг призван помочь положить конец использованию Британии в качестве убежища для миллиардеров, стремящихся отмывать незаконные деньги или тайно накапливать огромные активы", - говорится в материале.

Гоув подчеркивает, что британский рынок недвижимости слишком долго находился в тени, что позволяло олигархам обходить санкции.

"Мы хотим раз и навсегда положить конец рэкету незаконных денег, наводнивших британский рынок недвижимости. Наш рынок недвижимости больше не будет открыт для коррумпированных лиц и режимов, отмывающих свои деньги и скрывающих свою личность", - отметил он.