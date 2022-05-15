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В Британии риелторов обяжут раскрывать имена покупателей недвижимости

В Британии риелторов обяжут раскрывать имена покупателей недвижимости Лондон в ближайшее время представит новый законопроект, который обяжет риелторов раскрывать имена покупателей недвижимости в стране.
Другие страны
15 мая 2022 г. 06:24
В Британии риелторов обяжут раскрывать имена покупателей недвижимости

Лондон в ближайшее время представит новый законопроект, который обяжет риелторов раскрывать имена покупателей недвижимости в стране.

Как передает Report со ссылкой на The Daily Telegraph, об этом заявил министр жилищного строительства Великобритании Майкл Гоув.

По его словам, британские власти хотят пресечь "вымогательство незаконных денег" со стороны российских олигархов, которые используют оставшиеся лазейки для покупки и продажи домов под прикрытием анонимности.

Законопроект устанавливает новые правила, согласно которым компании и другие юридические лица, участвующие в сделке с недвижимостью, обязаны предоставить в земельный кадастр сведения о владельце для завершения покупки или продажи.

"Этот шаг призван помочь положить конец использованию Британии в качестве убежища для миллиардеров, стремящихся отмывать незаконные деньги или тайно накапливать огромные активы", - говорится в материале.

Гоув подчеркивает, что британский рынок недвижимости слишком долго находился в тени, что позволяло олигархам обходить санкции.

"Мы хотим раз и навсегда положить конец рэкету незаконных денег, наводнивших британский рынок недвижимости. Наш рынок недвижимости больше не будет открыт для коррумпированных лиц и режимов, отмывающих свои деньги и скрывающих свою личность", - отметил он.

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