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В Британии разрабатывают универсальные вакцины против всех штаммов COVID-19

В Британии разрабатывают универсальные вакцины против всех штаммов COVID-19 Разрабатываемые в Великобритании универсальные вакцины, которые должны быть эффективны против различных штаммов коронавируса, могут появиться на рынке уже в этом году.
Другие страны
13 февраля 2021 г. 20:39
В Британии разрабатывают универсальные вакцины против всех штаммов COVID-19

Разрабатываемые в Великобритании универсальные вакцины, которые должны быть эффективны против различных штаммов коронавируса, могут появиться на рынке уже в этом году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, в Соединенном Королевстве сразу две команды ученых ведут работу над вакцинами, применение которых позволяет иммунной системе организма распознавать не шиповидный белок коронавируса, структура которого сильнее всего подвержена мутациям, а белки из центральной части SARS-CoV-2. Последние видоизменяются намного реже, что должно позволить новым вакцинам дольше оставаться эффективными.

Разработкой таких препаратов занимаются Ноттингемский университет, а также частная компания Scancell, которая рассчитывает приступить к клиническим испытаниям своей вакцины во второй половине года, получив обнадеживающие результаты в ходе экспериментов на мышах. За пределами королевства над вакцинами, сохраняющими эффективность при возникновении новых штаммов, работают также исследователи из Бельгии, Франции, США и ряда других стран.

"Мы не претендуем на то, что это будет вакцина от всех коронавирусов, однако потенциально она может стать таковой просто в зависимости от того, какой белок будет являться для нее мишенью", - заявил изданию глава медицинского подразделения Scancell Джиллис О'Брайен-Тер.

У властей Великобритании и многих других стран вызывают тревогу выявленные в ЮАР и Бразилии генетические варианты коронавируса, обладающие мутацией E484K в шиповидном белке. Она предположительно помогает вирусу уходить от иммунного ответа и может снижать эффективность применяемых вакцин. В начале февраля также стало известно о единичных случаях выявления такой мутации у британского штамма коронавируса.

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