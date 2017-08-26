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    В Британии разбился легкомоторный самолет, погибли двое

    Два человека погибли в крушении легкомоторного самолета Tiger Moth в субботу в графстве Дорсет на юго-западе Великобритании

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Два человека погибли в крушении легкомоторного самолета Tiger Moth в субботу в графстве Дорсет на юго-западе Великобритании, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "К несчастью, в крушении погибли двое мужчин – пассажир 67 лет из Шефтсбери и пилот 64 лет из Бландфорда", - сообщил представитель полиции Дорсета Ричард Белл.

    В субботу около 09:30 утра правоохранительные органы получили информацию о падении самолета к востоку от аэродрома Комптон Аббас. Службы спасения прибыли на место происшествия. Об инциденте проинформировано Управление по расследованию авиационных происшествий Великобритании.

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