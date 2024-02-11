В Британии рассматривают введение запрета на использование соцсетей для детей

В Британии рассматривают введение запрета на использование соцсетей для детей

В Британии рассматривают введение запрета на использование соцсетей для детей

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, активисты требуют установить более эффективную защиту для детей в соцсетях, а некоторые даже призывают к запрету телефонов. Так, мать трансгендерной школьницы, убитой в феврале прошлого года, призвала заменить обыкновенные смартфоны на специальные гаджеты для тех, кому еще не исполнилось 16 лет.

"Если вам нет 16 лет, вам стоит иметь "детский телефон", на котором не будет всех тех приложений для социальных сетей, которые есть сейчас", - уверена женщина. Она выразила солидарность с теми родителями, которые считают, что соцсети сыграли определенную роль в потере их детей. Британка твердо намерена бороться с опасностью, которую, по ее мнению, несет использование смартфонов в детских сообществах.

Член парламента от партии "Новые консерваторы" Тори Кейтс выступает за полный запрет социальных сетей и "борьбе с Meta, TikTok и Apple".

"Мы хотим, чтобы ответственность за безопасность детей в интернете несли именно технологические компании", - соглашается с ней Рани Говендер сотрудник NSPCC (британской благотворительной организации по защите детей - ред.).

Член Палаты лордов Бибан Кидрон полагает, что проблему зависимости детей от гаджетов могут устранить компании-разработчики приложений.

"Мы должны сосредоточиться на том, почему мы позволяем компаниям давать детям продукты, вызывающие привыкание? Это бракованный продукт: они должны его исправить", - уверена активистка.

Перед Рождеством в Британии появились сообщения о том, что Риши Сунак изучает возможность ужесточения ограничений на использование социальных сетей детьми. Новый закон о безопасности в интернете разрабатывался много лет, но до сих пор находится в процессе реализации.