В Британии расследуют гибель 88 человек из-за отравления препаратом с канадского сайта

В Великобритании начали расследование причин смерти 88 британцев, которую связывают с возможным употреблением вещества, купленного на сайте 57-летнего канадца Кеннета Лоу.

В Великобритании начали расследование причин смерти 88 британцев, которую связывают с возможным употреблением вещества, купленного на сайте 57-летнего канадца Кеннета Лоу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

"По согласованию с Королевской прокуратурой Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) приняло решение провести расследование возможных уголовных преступлений, совершенных в Великобритании", - говорится в заявлении ведомства. В то же время, как указывают следственные органы, "на данном раннем этапе нет подтверждения того, что именно эти вещества", привели к гибели всех этих людей.

Лоу подозревают в продаже на канадском сайте препарата, который мог вызвать смерть потерпевших. Предположительно, за последние два года купить препарат могли более 230 британцев.

Расследование в отношении Лоу проводится в США, Италии, Австралии и Новой Зеландии. В общей сложности, по предварительным данным, он продал 1,2 тыс. комплектов препарата гражданам 40 стран. В мае Лоу был арестован в Канаде, где ему было предъявлено обвинение в "содействии самоубийству" по меньшей мере двух человек, в том числе 63-летней учительницы.