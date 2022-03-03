В Британии рассказали о санкциях в сфере страхования российских компаний

Великобритания введет дополнительные санкции, направленные на предоставление страховых и перестраховочных услуг российским компаниям в ответ на военные операции в Украине.

Великобритания введет дополнительные санкции, направленные на предоставление страховых и перестраховочных услуг российским компаниям в ответ на военные операции в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении британского Минфина.

"Российским компаниям в авиационной или космической отрасли будет запрещено прямо или косвенно пользоваться услугами британского страхования или перестрахования", — отметили в ведомстве.

Уточняется, что правительство Великобритании примет законодательство, запрещающее страховым и перестраховочным компаниям, базирующимся в Великобритании, осуществлять финансовые операции, связанные с российской организацией или для использования в России. "В сочетании с аналогичными действиями ЕС этот шаг еще больше изолирует российскую экономику от международной финансовой системы", — отметили в Минфине.