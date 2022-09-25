О нас

В Британии расходы на оборону увеличатся до 100 млрд фунтов

В Британии расходы на оборону увеличатся до 100 млрд фунтов Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что расходы на оборону увеличатся до 100 млрд фунтов к 2030 году.
Другие страны
25 сентября 2022 г. 06:29
В Британии расходы на оборону увеличатся до 100 млрд фунтов

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что расходы на оборону увеличатся до 100 млрд фунтов к 2030 году.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Telegraph.

"Если ничего не менять, то мы движемся в направлении 2% (трат на оборону от размера ВВП). Однако, согласно нынешним прогнозам, речь идет об оборонном бюджете в размере 100 млрд фунтов к 2029–2030 годам. Сейчас он составляет 48 млрд фунтов. За восемь лет это большая сумма", - заявил Уоллес.

Он добавил, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена выполнить предвыборное обещание и увеличить траты на оборону до 3% ВВП.

"Один из ее явных приоритетов как премьер-министра - мы будем инвестировать и тратить больше денег (на оборону)", - пояснил Уоллес.

Министр обороны Британии отметил, что одним из приоритетов его ведомства будет разработка средств борьбы против беспилотников.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
23 сентября 2022 г. 17:21
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
23 сентября 2022 г. 15:53
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
23 сентября 2022 г. 14:06
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
23 сентября 2022 г. 12:25
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi