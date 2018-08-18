В Британии пропавший попугай обматерил спасателей и улетел

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В Великобритании попугай, "застрявший" на крыше дома, обматерил добравшихся к нему спасателей и улетел.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пожарной службы Лондона.

Попугай ара макао по кличке Джесси "сбежал" из дома и три дня провёл на крыше у соседей.

Когда один из спасателей поднялся к птице по лестнице и сказал: "Я люблю тебя", чтобы завоевать его расположение, Джесси вначале ответил взаимностью. Однако внезапно попугай рассердился и начал нецензурно выражаться в адрес своего спасителя.

Также сообщается, что спустя некоторое время птица всё-таки прилетела домой.