В Британии пропалестинские активисты прервали выступление главы Минфина

Выступление министра финансов Великобритании Рейчел Ривс на съезде Лейбористской партии в Ливерпуле было прервано пропалестинскими протестующими.
Как передает Report, трансляцию мероприятия вел телеканал Sky News.
Согласно информации, в начале выступления Ривс один из активистов встал со своего места и стал выкрикивать лозунги в поддержку Палестины с требованием к британскому правительству прекратить поставлять оружие Израилю, затем к нему присоседились некоторые собравшиеся, начав скандировать "Свободу Палестине".
Отмечается, что молодой человек был задержан сотрудниками безопасности и силой выведен из зала.
По данным Sky News, акция была организована климатическим движением Climate Resistance, которое также призвало власти отказаться от инвестиций в нефтяную отрасль.
Сама Ривс в ходе своего выступления заявила, что лейбористское правительство Великобритании, несмотря на "черную дыру" в бюджете в размере 22 млрд фунтов, унаследованную от консерваторов, не будет возвращаться к мерам жесткой экономии, принятым властями в 2010 году на фоне мирового финансового кризиса.