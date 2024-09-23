В Британии пропалестинские активисты прервали выступление главы Минфина

Выступление министра финансов Великобритании Рейчел Ривс на съезде Лейбористской партии в Ливерпуле было прервано пропалестинскими протестующими.

Выступление министра финансов Великобритании Рейчел Ривс на съезде Лейбористской партии в Ливерпуле было прервано пропалестинскими протестующими.

Как передает Report, трансляцию мероприятия вел телеканал Sky News.

Согласно информации, в начале выступления Ривс один из активистов встал со своего места и стал выкрикивать лозунги в поддержку Палестины с требованием к британскому правительству прекратить поставлять оружие Израилю, затем к нему присоседились некоторые собравшиеся, начав скандировать "Свободу Палестине".

Отмечается, что молодой человек был задержан сотрудниками безопасности и силой выведен из зала.

По данным Sky News, акция была организована климатическим движением Climate Resistance, которое также призвало власти отказаться от инвестиций в нефтяную отрасль.

Сама Ривс в ходе своего выступления заявила, что лейбористское правительство Великобритании, несмотря на "черную дыру" в бюджете в размере 22 млрд фунтов, унаследованную от консерваторов, не будет возвращаться к мерам жесткой экономии, принятым властями в 2010 году на фоне мирового финансового кризиса.