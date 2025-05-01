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В Британии пройдут региональные выборы

В Британии пройдут региональные выборы Региональные выборы пройдут 1 мая в Великобритании, показав на деле реальную популярность политических партий в Соединенном Королевстве спустя почти восемь месяцев после всеобщих парламентских выборов.
Другие страны
1 мая 2025 г. 03:11
В Британии пройдут региональные выборы

Региональные выборы пройдут 1 мая в Великобритании, показав на деле реальную популярность политических партий в Соединенном Королевстве спустя почти восемь месяцев после всеобщих парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, участки для голосования откроются в 07:00 (10:00 по бакинскому времени) и будут работать до 22:00 (01:00 по бакинскому времени), а первые результаты станут известны в ночь на пятницу.

Всего по итогам выборов, участие в которых имеют право принять 13,7 млн британцев, будет определена судьба 1,6 тыс. мандатов в 23 органах местного самоуправления в Англии, включая советы графств, унитарные администрации и городские боро.

Также будут избраны шесть мэров, в том числе региона Большой Линкольншир (в него входит одноименное графство на севере страны и два прилегающих унитарных образования), а также региона Халл и Восточный Йоркшир. Он состоит из города Кингстон-апон-Халл и графства Восточный райдинг Йоркшира. В обоих случаях речь идет о новых объединенных органах власти, выборы в которые будут проводиться впервые.

Нового обладателя найдет и мандат в Палату общин, нижнюю палату британского парламента, от округа Ранкорн-энд-Хелсби на северо-западе Англии. Довыборы понадобились из-за отставки депутата-лейбориста Майка Эймсбери. Народный избранник сложил с себя полномочия после того, как в октябре достоянием общественности стало видео, на котором депутат избивает мужчину.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyada regional seçkilər keçiriləcək

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