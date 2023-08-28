В Великобритании произошел сбой в работе систем управления воздушным движением

Во всей Великобритании произошел масштабный сбой в работе систем обеспечения безопасности полетов и управления воздушным движением, в связи с чем возможны отмены или задержки рейсов.

По всей Великобритании произошел масштабный сбой в работе систем обеспечения безопасности полетов и управления воздушным движением, в связи с чем возможны отмены или задержки рейсов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает шотландская авиакомпания Loganair.

"Сегодня утром произошел общесетевой сбой в компьютерных системах управления воздушным движением Великобритании. Мы надеемся, что сможем выполнять большинство рейсов внутри Шотландии на основе местной координации и с минимальными сбоями, полеты с севера на юг [из Шотландии в Англию] и международные рейсы могут совершаться с задержками", - говорится в заявлении компании, базирующейся в аэропорту Глазго.

В Национальной службе управления воздушным движением Великобритании подчеркнули, что специалисты пытаются устранить возникшие неполадки.

"В настоящее время мы испытываем технические проблемы, в связи с чем применили ограничения на движение летательных аппаратов. Инженеры работают над поиском и устранением проблем", - сказано в сообщении.