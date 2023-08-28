О нас

В Великобритании произошел сбой в работе систем управления воздушным движением

В Великобритании произошел сбой в работе систем управления воздушным движением Во всей Великобритании произошел масштабный сбой в работе систем обеспечения безопасности полетов и управления воздушным движением, в связи с чем возможны отмены или задержки рейсов.
Другие страны
28 августа 2023 г. 16:04
В Великобритании произошел сбой в работе систем управления воздушным движением

По всей Великобритании произошел масштабный сбой в работе систем обеспечения безопасности полетов и управления воздушным движением, в связи с чем возможны отмены или задержки рейсов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает шотландская авиакомпания Loganair.

"Сегодня утром произошел общесетевой сбой в компьютерных системах управления воздушным движением Великобритании. Мы надеемся, что сможем выполнять большинство рейсов внутри Шотландии на основе местной координации и с минимальными сбоями, полеты с севера на юг [из Шотландии в Англию] и международные рейсы могут совершаться с задержками", - говорится в заявлении компании, базирующейся в аэропорту Глазго.

В Национальной службе управления воздушным движением Великобритании подчеркнули, что специалисты пытаются устранить возникшие неполадки.

"В настоящее время мы испытываем технические проблемы, в связи с чем применили ограничения на движение летательных аппаратов. Инженеры работают над поиском и устранением проблем", - сказано в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Loganair reports failed UK air traffic control systems

Другие новости из категории

В Испании зафиксировали 366 инцидентов из-за шторма
В Испании зафиксировали 366 инцидентов из-за шторма
28 августа 2023 г. 15:54
Индия в ближайщее время запустит станцию по изучению Солнца
Индия в ближайщее время запустит станцию по изучению Солнца
28 августа 2023 г. 15:34
Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия ECOWAS в Нигере
Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия ECOWAS в Нигере
28 августа 2023 г. 14:58
Франция продолжит поддержку президента Нигера Базума
Франция продолжит поддержку президента Нигера Базума
28 августа 2023 г. 14:45
ЕС планирует направить солдат в Украину для обучения военных после конфликта
ЕС планирует направить солдат в Украину для обучения военных после конфликта
28 августа 2023 г. 14:40
Моди: Индия поддерживает мирные инициативы по Украине
Моди: Индия поддерживает мирные инициативы по Украине
28 августа 2023 г. 14:05
В Иране в результате взрыва нефтепровода погибли люди
В Иране в результате взрыва нефтепровода погибли люди
28 августа 2023 г. 14:00
Польша увеличила расходы на оборону почти в четыре раза за восемь лет
Польша увеличила расходы на оборону почти в четыре раза за восемь лет
28 августа 2023 г. 12:08
Узбекистан намерен активно использовать дороги Афганистана для транзитных автоперевозок
Узбекистан намерен активно использовать дороги Афганистана для транзитных автоперевозок
28 августа 2023 г. 11:45
Шарль Мишель: ЕС следует быть готовым к расширению к 2030 году
Шарль Мишель: ЕС следует быть готовым к расширению к 2030 году
28 августа 2023 г. 10:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi