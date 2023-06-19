В Британии проходят испытания напечатанного на 3D-принтере ракетного двигателя

Компания Skyrora из Эдинбурга начала испытания ракетного двигателя, который производится на 3D-принтере.

Компания Skyrora из Эдинбурга начала испытания ракетного двигателя, который производится на 3D-принтере.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News.

Так, использование принтера вдвое сокращает время производства двигателя и снижает затраты по сравнению с предыдущими моделями. Если испытания двигателя окажутся успешными, компания планирует увеличить их производство.

В марте ракета Terran 1, практически полностью созданная с помощью 3D-принтера, была запущена в США, но не смогла достичь орбиты из-за отказа одного из двигателей. На сайте компании-разработчика ракеты Relativity Space отмечалось, что 85% Terran 1 было изготовлено на 3D-принтере, в том числе ее девять двигателей.