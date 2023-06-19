О нас

В Британии проходят испытания напечатанного на 3D-принтере ракетного двигателя

В Британии проходят испытания напечатанного на 3D-принтере ракетного двигателя Компания Skyrora из Эдинбурга начала испытания ракетного двигателя, который производится на 3D-принтере.
Другие страны
19 июня 2023 г. 08:57
В Британии проходят испытания напечатанного на 3D-принтере ракетного двигателя

Компания Skyrora из Эдинбурга начала испытания ракетного двигателя, который производится на 3D-принтере.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News.

Так, использование принтера вдвое сокращает время производства двигателя и снижает затраты по сравнению с предыдущими моделями. Если испытания двигателя окажутся успешными, компания планирует увеличить их производство.

В марте ракета Terran 1, практически полностью созданная с помощью 3D-принтера, была запущена в США, но не смогла достичь орбиты из-за отказа одного из двигателей. На сайте компании-разработчика ракеты Relativity Space отмечалось, что 85% Terran 1 было изготовлено на 3D-принтере, в том числе ее девять двигателей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UK begins tests on 3D-printed rocket engine

Самое важное

Президент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
17 июня 2023 г. 17:55
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
17 июня 2023 г. 17:32
Президент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО Авто Лизинг Азербайджан
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО "Авто Лизинг Азербайджан"
17 июня 2023 г. 16:15
Состоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
17 июня 2023 г. 15:20
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
17 июня 2023 г. 14:02
Рустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами
ФотоРустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами
17 июня 2023 г. 13:46
Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры
Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры
17 июня 2023 г. 12:28
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан
ФотоРаис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан
17 июня 2023 г. 10:46
Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения
Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения
16 июня 2023 г. 16:23
Президент посетил посольство Италии в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с кончиной Сильвио Берлускони
Президент посетил посольство Италии в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с кончиной Сильвио Берлускони
16 июня 2023 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi