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В Британии при стрельбе погибли 6 человек, есть раненые

В Британии при стрельбе погибли 6 человек, есть раненые В Британии произошла стрельба.
Другие страны
13 августа 2021 г. 04:10
В Британии при стрельбе погибли 6 человек, есть раненые

В результате стрельбы в Плимуте на юго-западе Британии погибли 6 человек.

Как сообщает Report, об этом сообщила полиция. Один из погибших - сотрудник правоохранительных органов. Вместе с ним в ходе перестрелки на месте погибли 2 женщины и 2 мужчин. Еще один раненый скончался в больнице.

Газета Times со ссылкой на очевидцев сообщила, что одной из погибших была 5-летняя девочка.

Инцидент произошел в 18:10 по местному времени (21:10 по бакинскому) на улице Биддок-драйв.

Полиция не раскрывает причину инцидента. В связи с инцидентом проводится расследование. "Guardian" сообщает, что инцидент произошел из-за семейного конфликта.

01:07

В Британии произошла стрельба.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

Согласно сообщениям, во время инцидента погибли несколько человек.

Инцидент произошел в 18:10 по местному времени (21:10 по бакинскому) на улице Биддок-драйв. Еще несколько человек получили ранения во время стрельбы. Раненым была оказана медицинская помощь.

Территория происшествия оцеплена полицией. Подробности вооруженного инцидента не разглашаются.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyada atışma zamanı 6 nəfər həlak olub, xəsarət alanlar var

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