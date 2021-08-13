В Британии при стрельбе погибли 6 человек, есть раненые

В результате стрельбы в Плимуте на юго-западе Британии погибли 6 человек.
Как сообщает Report, об этом сообщила полиция. Один из погибших - сотрудник правоохранительных органов. Вместе с ним в ходе перестрелки на месте погибли 2 женщины и 2 мужчин. Еще один раненый скончался в больнице.
Газета Times со ссылкой на очевидцев сообщила, что одной из погибших была 5-летняя девочка.
Инцидент произошел в 18:10 по местному времени (21:10 по бакинскому) на улице Биддок-драйв.
Полиция не раскрывает причину инцидента. В связи с инцидентом проводится расследование. "Guardian" сообщает, что инцидент произошел из-за семейного конфликта.
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В Британии произошла стрельба.
Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.
Согласно сообщениям, во время инцидента погибли несколько человек.
Инцидент произошел в 18:10 по местному времени (21:10 по бакинскому) на улице Биддок-драйв. Еще несколько человек получили ранения во время стрельбы. Раненым была оказана медицинская помощь.
Территория происшествия оцеплена полицией. Подробности вооруженного инцидента не разглашаются.