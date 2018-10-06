В Британии появился автобус, очищающий воздух

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В британском городе Саутгемптон появился необычный автобус, который помогает очистить воздух.

Как передает Report, об этом сообщает Design Feeds‏.

Отмечается, что Саутгемптон считается одним из самых загрязнённых городов Британии. Поэтому транспортная компания Go-Ahead решила это исправить. Она оборудовала автобус специальным фильтром, который перерабатывает загрязнённый воздух и выделяет чистый.

При этом очищение может происходить на высоте до 10 метров.