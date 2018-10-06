В Британии появился автобус, очищающий воздух

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В британском городе Саутгемптон появился необычный автобус, который помогает очистить воздух.
Как передает Report, об этом сообщает Design Feeds.
Отмечается, что Саутгемптон считается одним из самых загрязнённых городов Британии. Поэтому транспортная компания Go-Ahead решила это исправить. Она оборудовала автобус специальным фильтром, который перерабатывает загрязнённый воздух и выделяет чистый.
При этом очищение может происходить на высоте до 10 метров.
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