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    В Британии появился автобус, очищающий воздух

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В британском городе Саутгемптон появился необычный автобус, который помогает очистить воздух.

    Как передает Report, об этом сообщает Design Feeds‏.

    Отмечается, что Саутгемптон считается одним из самых загрязнённых городов Британии. Поэтому транспортная компания Go-Ahead решила это исправить. Она оборудовала автобус специальным фильтром, который перерабатывает загрязнённый воздух и выделяет чистый.

    При этом очищение может происходить на высоте до 10 метров.

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