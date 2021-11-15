В Британии повышен уровень террористической опасности

Уровень террористической опасности в Британии повышен со "существенного" до "сильного" после теракта в Ливерпуле.

Уровень террористической опасности в Британии повышен со "существенного" до "сильного" после теракта в Ливерпуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News.

"Уровень террористической опасности в Британии повышен со "значимого" до "сильного", что означает, что вероятность атаки в данный момент оценивается как высокая", - говорится в сообщении.

В воскресенье у здания женской больницы в Ливерпуле взорвался автомобиль такси. В результате инцидента погиб один человек и один пострадал. По данным полиции, взрыв в салоне произошел, когда автомобиль подъехал к месту высадки пассажиров, водитель такси смог выбежать из машины. Он был госпитализирован, но уже выписан. Оставшийся в машине пассажир скончался.