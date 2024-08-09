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В Британии почти 160 людям предъявили обвинения в беспорядках

В Британии почти 160 людям предъявили обвинения в беспорядках Почти 160 людям в Великобритании были предъявлены обвинения в неправомерных действиях в ходе беспорядков, вспыхнувших в стране после нападения на детей в английском Саутпорте.
Другие страны
9 августа 2024 г. 16:06
В Британии почти 160 людям предъявили обвинения в беспорядках

Почти 160 людям в Великобритании были предъявлены обвинения в неправомерных действиях в ходе беспорядков, вспыхнувших в стране после нападения на детей в английском Саутпорте.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу Королевская прокурорская служба в соцсетях.

"Наши команды продолжают работать круглосуточно вместе с полицией, чтобы выдвигать обвинения как можно скорее и обеспечить торжество правосудия. На сегодняшний день мы предъявили обвинения 159 людям", - говорится в сообщении.

Накануне Национальный совет начальников полиции (NPCC) сообщил, что 483 человека были задержаны в Британии с начала массовых беспорядков.

В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии.

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Версия на английском языке Almost 160 people charged over riots in Britain

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