В Британии почти 160 людям предъявили обвинения в беспорядках

Почти 160 людям в Великобритании были предъявлены обвинения в неправомерных действиях в ходе беспорядков, вспыхнувших в стране после нападения на детей в английском Саутпорте.

Почти 160 людям в Великобритании были предъявлены обвинения в неправомерных действиях в ходе беспорядков, вспыхнувших в стране после нападения на детей в английском Саутпорте.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу Королевская прокурорская служба в соцсетях.

"Наши команды продолжают работать круглосуточно вместе с полицией, чтобы выдвигать обвинения как можно скорее и обеспечить торжество правосудия. На сегодняшний день мы предъявили обвинения 159 людям", - говорится в сообщении.

Накануне Национальный совет начальников полиции (NPCC) сообщил, что 483 человека были задержаны в Британии с начала массовых беспорядков.

В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии.