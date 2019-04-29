​В Британии планируют ввести новые ограничения против России и Китая

Британское правительство планирует разработать меры по противодействию иностранному влиянию, которые затронут Россию и Китай.

Об этом сообщает газета The Sunday Times, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Министры намерены внести изменения в правила работы Палаты лордов. Предполагается, что парламентарии должны будут предоставлять отчет о своих активах, связанных с Россией и Китаем. Таким образом планируется бороться с попытками "лоббировать" интересы Москвы и Пекина, пишет газета.

Кроме того, правительство собирается ввести закон о шпионаже, чтобы выявлять иностранных разведчиков и выдворять их из страны, даже если они находятся на ее территории легально. По данным газеты, в настоящий момент в Британии работает больше шпионов, чем в годы Холодной войны.

В Лондоне также планируют проверить работу китайской компании Huawei. Если ее сотрудники окажутся связаны с разведкой, их планируют выдворить из страны. Источники издания сообщили, что соответствующие планы будут озвучены во время следующей речи Королевы.