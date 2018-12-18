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    В Британии отклонили голосование по вопросу о вотуме недоверия Мэй

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Предложение лидера Лейбористской партии Джереми Корбина провести голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру страны Терезе Мэй отклонено.

    Об этом информирует Sky News со ссылкой на источники, передает Report. 

    «Мы не собираемся тратить время на эту авантюру», — заявил источник в правительстве Великобритании.

    Ранее Корбин инициировал в парламенте проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.

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