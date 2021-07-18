В Британии отказались от массовой вакцинации детей от COVID-19

Власти Великобритании решили не проводить массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса, прививка будет ставиться только в исключительных случаях.

Власти Великобритании решили не проводить массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса, прививка будет ставиться только в исключительных случаях.

Как передает Report, об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.

Согласно изданию, объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал британским министрам отказаться от идеи массовой вакцинации детей, пока не появится достаточной информации о возможных рисках. Предполагается, что делать прививку смогут дети в возрасте 12-15 лет в случае, если они особенно подвержены риску заболевания коронавирусной инфекцией или проживают со взрослыми с ослабленным иммунитетом. Также вакцинация будет доступна тем, кто через три месяца достигнет совершеннолетия.

Ранее вакцинация детей старше 12 лет была одобрена в США, Израиле и Франции, пишет газета.

Отмечается, что подростки в возрасте 16 лет, которые считаются уязвимыми к COVID-19, уже имеют право вакцинироваться в рамках шестой группы развертывания вакцины, которая охватывает людей в возрасте 16-65 лет в "группе риска".

Газета добавляет, что соответствующие инструкции будут официально опубликованы 19 июля, когда в Англии будут сняты все ограничения, связанные с коронавирусом, а ношение масок и соблюдение социальной дистанции станут необязательными.