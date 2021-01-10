В Британии от коронавируса вакцинируют больше 200 тыс. человек в день

В Британии от коронавируса вакцинируют больше 200 тыс. человек в день

Программа массовой вакцинации населения Великобритании от коронавируса в настоящий момент позволяет властям страны прививать больше 200 тыс. человек в день.

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Программа массовой вакцинации населения Великобритании от коронавируса в настоящий момент позволяет властям страны прививать больше 200 тыс. человек в день. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Sky News глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок, добавив, что в ближайшее время этот показатель должен приблизиться к 300 тыс. человек ежедневно. "Мы идем по графику (предполагающему увеличение количества вакцинированных до 2 млн человек в неделю). В настоящий момент ограничивающим фактором является доступность вакцин, однако ситуация в этой сфере улучшается. Рад объявить о том, что в настоящий момент мы прививаем больше 200 тыс. человек каждый день", - сказал министр, добавив, что к настоящему моменту привита уже треть британцев старше 80 лет. В общей сложности первую дозу одной из доступных в стране вакцин получили больше 1,5 млн человек. К концу следующей недели в стране будут работать больше 1,5 тыс. пунктов вакцинации, включая семь крупных центров на стадионах и ипподромах. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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