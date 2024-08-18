В Британии осудили пользователей соцсети X за призывы к протестам

Более 100 жителей Великобритании уже были признаны виновными и осуждены на сроки до шести лет тюрьмы в результате антимигрантских беспорядков, прокатившихся по десяткам городов страны в конце июля, после учиненной этническим руандийцем резни в Саутпорте.
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Как свидетельствует опрос социологической компании YouGov, действия властей при подавлении бунтов становятся большим поводом для дискуссий, нежели сами протесты.
Всего по следам демонстраций были задержаны более 1 тыс. человек. Обвинения в нарушении общественного порядка предъявлены более 500 демонстрантам, причем примерно четверть из них - это люди моложе 21 года. Как заявил председатель Национального совета начальников управлений полиции Великобритании Гэвин Стивенс, самым молодым задержанным оказался 11-летний мальчик из Хартлпула.
В последние дни в стране участились случаи предъявления обвинений в подстрекательстве к беспорядкам и разжигании межнациональной розни в соцсетях. В частности, 26-летний Тайлер Кай получил 3 года и 2 месяца тюрьмы за призывы к массовой депортации иммигрантов в соцсети "X" , а 33-летний Дэниел Кингсли - 21 месяц тюремного заключения за призывы выходить на улицы и "разжигание расовой ненависти".