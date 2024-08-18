В Британии осудили пользователей соцсети X за призывы к протестам

Более 100 жителей Великобритании уже были признаны виновными и осуждены на сроки до шести лет тюрьмы в результате антимигрантских беспорядков, прокатившихся по десяткам городов страны в конце июля, после учиненной этническим руандийцем резни в Саутпорте.

Более 100 жителей Великобритании уже были признаны виновными и осуждены на сроки до шести лет тюрьмы в результате антимигрантских беспорядков, прокатившихся по десяткам городов страны в конце июля, после учиненной этническим руандийцем резни в Саутпорте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как свидетельствует опрос социологической компании YouGov, действия властей при подавлении бунтов становятся большим поводом для дискуссий, нежели сами протесты.

Всего по следам демонстраций были задержаны более 1 тыс. человек. Обвинения в нарушении общественного порядка предъявлены более 500 демонстрантам, причем примерно четверть из них - это люди моложе 21 года. Как заявил председатель Национального совета начальников управлений полиции Великобритании Гэвин Стивенс, самым молодым задержанным оказался 11-летний мальчик из Хартлпула.

В последние дни в стране участились случаи предъявления обвинений в подстрекательстве к беспорядкам и разжигании межнациональной розни в соцсетях. В частности, 26-летний Тайлер Кай получил 3 года и 2 месяца тюрьмы за призывы к массовой депортации иммигрантов в соцсети "X" , а 33-летний Дэниел Кингсли - 21 месяц тюремного заключения за призывы выходить на улицы и "разжигание расовой ненависти".