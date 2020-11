В Британии оценили договоренности по Карабаху

Глава министерства иностранных дел Британии Доминик Рааб оценил соглашение по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter.

Министр отметил, что британские власти приветствует достижение соглашений между правительствами Азербайджана и Армении.

«Они приняли трудные решения для того, чтобы предотвратить дальнейшую гибель людей», — сказал Рааб.

Глава ведомства также подчеркнул, что все стороны обязаны «продолжить совместную работу для достижения долгосрочного мира в интересах их граждан».