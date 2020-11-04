В Британии обновили рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 25 177, скончались 492 человека – это новый антирекорд "второй волны".
Как передает Report, это следует из данных минздрава страны.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 099 059 человек, скончались 47 742, сделано более двух миллионов тестов.
С четверга в Англии начинается новый национальный карантин, который продлится до 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. Исключение делается для детских садов, школ, университетов, строительных и промышленных предприятий - всем им рекомендовано продолжить работу. Закрыться должны предприятия сфер отдыха, развлечений и гостеприимства, в том числе пабы, бары, рестораны. Люди не должны покидать дома без необходимости.