В Британии обновили рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 25 177, скончались 492 человека – это новый антирекорд "второй волны".

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 25 177, скончались 492 человека – это новый антирекорд "второй волны".

Как передает Report, это следует из данных минздрава страны.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 099 059 человек, скончались 47 742, сделано более двух миллионов тестов.

С четверга в Англии начинается новый национальный карантин, который продлится до 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. Исключение делается для детских садов, школ, университетов, строительных и промышленных предприятий - всем им рекомендовано продолжить работу. Закрыться должны предприятия сфер отдыха, развлечений и гостеприимства, в том числе пабы, бары, рестораны. Люди не должны покидать дома без необходимости.