В Британии назвали ударом в спину отказ Байдена посетить коронацию Карла III

Отказ президента США Джо Байдена прилететь на коронацию британского короля Карла III будет рассматриваться консервативными парламентариями как удар в спину Британии.

Отказ президента США Джо Байдена прилететь на коронацию британского короля Карла III будет рассматриваться консервативными парламентариями как удар в спину Британии.

Как передает Report со ссылкой на британскую газету Express, Байден прилетит 11 апреля в Северную Ирландию на годовщину Белфастского соглашения, которое положило конец многолетнему вооруженному противостоянию в регионе. При этом лидер Соединенных Штатов отказался приехать на церемонию коронации, которая состоится в мае.

В газете отметили, что члены Консервативной партии расстроились после такого решения Байдена и сочли его ударом "ножом в спину" Лондона. Депутаты считают, что американский президент этим поступком пренебрег отношениями с Великобританией.