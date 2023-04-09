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В Британии назвали ударом в спину отказ Байдена посетить коронацию Карла III

В Британии назвали ударом в спину отказ Байдена посетить коронацию Карла III Отказ президента США Джо Байдена прилететь на коронацию британского короля Карла III будет рассматриваться консервативными парламентариями как удар в спину Британии.
Другие страны
9 апреля 2023 г. 22:38
В Британии назвали ударом в спину отказ Байдена посетить коронацию Карла III

Отказ президента США Джо Байдена прилететь на коронацию британского короля Карла III будет рассматриваться консервативными парламентариями как удар в спину Британии.

Как передает Report со ссылкой на британскую газету Express, Байден прилетит 11 апреля в Северную Ирландию на годовщину Белфастского соглашения, которое положило конец многолетнему вооруженному противостоянию в регионе. При этом лидер Соединенных Штатов отказался приехать на церемонию коронации, которая состоится в мае.

В газете отметили, что члены Консервативной партии расстроились после такого решения Байдена и сочли его ударом "ножом в спину" Лондона. Депутаты считают, что американский президент этим поступком пренебрег отношениями с Великобританией.

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