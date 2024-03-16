В Британии назвали причины, по которой самолет главы Минобороны лишился GPS-навигации

Самолет с главой министерства обороны Великобритании Грантом Шаппсом, который лишился навигации в небе над Калининградской областью, не был оснащен радиоэлектронной защитой из-за решения властей сэкономить.

Самолет с главой министерства обороны Великобритании Грантом Шаппсом, который лишился навигации в небе над Калининградской областью, не был оснащен радиоэлектронной защитой из-за решения властей сэкономить.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщил телеканал ITV News.

"Самолет оказался уязвимым после того, как правительство решило не оснащать новые VIP-джеты защитными системами, такими как помехозащищенная связь, чтобы сэкономить сотни миллионов фунтов. Это решение принято при предшественнике господина Шаппса Бене Уоллесе", — говорится в публикации.

Отмечается, что представитель британского оборонного ведомства поделился с телеканалом, что правительство недавно решило отменить такое решение бывшего главы минобороны и объявило тендер на обеспечение самолетов необходимой модернизацией.

Он добавил, что вблизи Калининграда нередко возникают какие-либо помехи, но "безопасность самолета ни разу не подвергалась угрозе".