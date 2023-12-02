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В Британии намерены задействовать средства воздушной разведки для поиска заложников в Газе

В Британии намерены задействовать средства воздушной разведки для поиска заложников в Газе Великобритания задействует средства воздушной разведки, чтобы помочь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружить заложников в секторе Газа.
Другие страны
2 декабря 2023 г. 23:56
В Британии намерены задействовать средства воздушной разведки для поиска заложников в Газе

Великобритания задействует средства воздушной разведки, чтобы помочь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружить заложников в секторе Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Минобороны Соединенного Королевства.

"Чтобы поддержать идущую операцию по освобождению заложников, Министерство обороны Соединенного Королевства будет осуществлять разведывательные полеты в регионе Восточного Средиземноморья, в том числе в воздушном пространстве над Израилем и сектором Газа. Разведывательные летательные аппараты не будут нести вооружений, не будут выполнять какой-либо боевой роли, и их задачей будет исключительно поиск заложников. Только связанная со спасением заложников информация будет передаваться в компетентные органы, отвечающие за эту задачу", - сказано в заявлении.

Согласно оценкам ЦАХАЛ, боевики радикального движения ХАМАС продолжают удерживать в заложниках 136 похищенных лиц, включая 17 женщин и детей.

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