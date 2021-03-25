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В Британии началось расследование в отношении экс-премьера

В Британии началось расследование в отношении экс-премьера Речь идет о лоббировании Кэмероном бывших коллег на Уайтхолле (лондонская улица, на которой расположены главные правительственные учреждения страны)
Другие страны
25 марта 2021 г. 11:28
В Британии началось расследование в отношении экс-премьера

Британский надзорный орган по лоббистской деятельности начал расследование возможного нарушения экс-премьером Дэвидом Кэмероном (2010-2016) соответствующего законодательства, одобренного в свое время его же кабинетом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Речь идет, по ее данным, о лоббировании Кэмероном бывших коллег на Уайтхолле (лондонская улица, на которой расположены главные правительственные учреждения страны) с целью получения компанией финансовых услуг Greensill Capital госкредитования, предназначенного для крупных фирм в условиях пандемии коронавируса. Эти шаги были предприняты всего за несколько месяцев до банкротства данной фирмы в марте этого года.

В соответствии с законодательством Великобритании, любой, кто продвигает за вознаграждение интересы третьей стороны в органах государственной власти, сначала должен зарегистрироваться в официальном правительственном реестре лоббистов. Невыполнение этого требования может повлечь за собой гражданско-правовое взыскание - штраф в размере 7,5 тыс. фунтов стерлингов (более 10 тыс. долларов США) или, в cлучае серьезных нарушений, - уголовное преследование.

Бывший глава правительства, как утверждается, напрямую связывался с министерством финансов, направил в том числе несколько текстовых сообщений главе Минфина Риши Сунаку, а также с Даунинг-стрит, 10 и Банком Англии. Подобные попытки были безуспешными, но вызвали вопросы относительно справедливого доступа к государственному финансированию.

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