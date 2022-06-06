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В Британии начали голосование по отставке Бориса Джонсона

В Британии начали голосование по отставке Бориса Джонсона Консерваторы начали голосование по отставке действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Результаты объявят через несколько часов.
Другие страны
6 июня 2022 г. 23:13
В Британии начали голосование по отставке Бориса Джонсона

Консерваторы начали голосование по отставке действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Результаты объявят через несколько часов.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

Депутаты правящей партии Британии смогут проголосовать за отставку Джонсона до 20:00 (23:00 по бакинскому времени). При этом результаты объявит один из членов Консервативной партии в 21:00 (00:00 по бакинскому времени).

Стоит отметить, что Джонсону необходимо, чтобы за его отставку проголосовало менее 180 депутатов. В таком случае он останется главой британского правительства.

При этом премьер перед голосованием призвал парламентариев оказать ему свою поддержку, пообещав сокращение налогов в будущем и привести их "к победе".

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