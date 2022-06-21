В Британии началась крупнейшая за более чем 30 лет забастовка на железных дорогах

Самая масштабная с 1989 года забастовка сотрудников железных дорог начинается во вторник в Великобритании, что негативно отразится на миллионах жителей Соединенного Королевства.

Самая масштабная с 1989 года забастовка сотрудников железных дорог начинается во вторник в Великобритании, что негативно отразится на миллионах жителей Соединенного Королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в течение трех дней - во вторник, четверг и субботу - по большинству маршрутов движения не будет вообще, а те, что продолжат действовать, будут работать по сокращенному графику, лишь с 07:30 до 18:30, поезда будут останавливаться не на всех станциях.

В первый день, согласно плану организатора, британского железнодорожного, морского и транспортного профсоюза RMT, к акции должны присоединиться 50 тыс человек. Среди них - сотрудники компании Network Rail, обслуживающей большую часть железных дорог страны и все центральные вокзалы Лондона, еще 13 железнодорожных компаний, а также лондонского метро. Во второй и третий день на работу не выйдут 40 тыс человек, исключая работников столичной подземки.

По оценкам Network Rail, акция протеста затронет и соседние с ней даты. Это должно привести к тому, что функционирование британских железных дорог будет прервано или серьезно ограничено не на три, а на шесть дней. Так, в разгар лета нельзя будет добраться на поездах до курортов Пензанс в Корнуолле, Борнмут в Дорсете, Суонси в Южном Уэльсе или до регионов Шотландии, расположенных севернее Эдинбурга и Глазго. Всего в дни забастовок на работу будут выходить около 4,5 тыс человек по сравнению с 20 тыс в обычные дни.

Причиной столь радикальной акции со стороны работников железных дорог стало несогласие профсоюза с планами управляющих компаний заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить часть из них, увеличить продолжительность рабочего дня с 35 до 40 часов, сократить проверки безопасности, закрыть все кассы по продаже билетов.

Переговоры между RMT и работодателями, призванные не допустить забастовки, велись вплоть до последнего момента. Однако в понедельник днем было объявлено о том, что достичь компромисса не удалось. "Исполнительный комитет RMT расценил оба предложения неприемлемыми и подтверждает, что забастовка, намеченная на эту неделю, состоится", - заявил генеральный секретарь профсоюза Мик Линч. По его словам, предложенный компаниями размер повышения зарплат, которые и так были заморожены на протяжении последних нескольких лет, "намного ниже показателей текущей инфляции".

Правительство отказалось вмешиваться в эти дискуссии, указав в ответ на то, что что во время пандемии коронавируса железные дороги получили из бюджета дотации в размере 16 млрд фунтов (19,6 млрд долларов США) и находятся сейчас "подключенными к системам жизнеобеспечения".

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс со своей стороны обвинил лидеров объединений рабочих в неверном представлении фактов. "Безумие с этой забастовкой заключает в том, что профсоюзные боссы объявили их на ложных основаниях, что повышения зарплат не будет. Никогда об этом не говорилось. Они организовали забастовку, которая создаст неудобства для миллионов людей на этой неделе. Это совершенно неверно, совершенно несправедливо", - сказал Шэппс.