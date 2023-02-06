В Британии на территории учебного заведения нашли мертвыми главу колледжа, ее супруга и дочь

Главу британского Эпсомского колледжа (Epsom College), ее супруга и семилетнюю дочь нашли мертвыми на территории этого учебного заведения.

Главу британского Эпсомского колледжа (Epsom College), ее супруга и семилетнюю дочь нашли мертвыми на территории этого учебного заведения.

Как передает Report , об этом сообщила полиция английского графства Суррей.

Согласно пресс-релизу, правоохранители нашли на территории колледжа тела трех человек, включая ребенка, после обращения службы скорой помощи.

"Полиция Суррея может подтвердить, что найденные тела принадлежали Эмме Паттисон (45 лет), главе Эпсомского колледжа, ее дочери Летти (7 лет) и ее мужу Джорджу (39 лет)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведется расследование для установления обстоятельств произошедшего. При этом на данном этапе полиция уверена, что это "единичный случай без участия третьих лиц". В самом колледже заявили, что погибшая глава учебного заведения была "замечательным учителем, но прежде всего восхитительным человеком".

Колледж предназначен для подростков в возрасте от 11 до 18 лет.