В Британии на борту частного самолета обнаружили полтонны кокаина

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сотрудники пограничной службы Великобритании обнаружили около 500 килограммов кокаина на борту частного самолета в аэропорту Фарнборо.

Как сообщает Report, об этом пишет издание Mirror.

Отмечается, что самолет с одной из крупнейших партий кокаина, когда-либо изъятых в стране, прибыл из колумбийской столицы Богота. Стоимость наркотика оценивается приблизительно в 50 миллионов фунт стерлингов (примерно 70,6 миллиона долларов).

Пограничники задержали пассажиров, среди которых оказались граждане Великобритании, Испании и Италии. Членов экипажа воздушного судна допросили и отпустили без предъявления обвинений.