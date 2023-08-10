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В Британии монеты в честь коронации Карла III поступят в обращение до конца недели

В Британии монеты в честь коронации Карла III поступят в обращение до конца недели До конца недели в Великобритании поступят в обращение 5 млн монет номиналом 50 пенсов, посвященных коронации Карла III.
Другие страны
10 августа 2023 г. 13:02
В Британии монеты в честь коронации Карла III поступят в обращение до конца недели

До конца недели в Великобритании поступят в обращение 5 млн монет номиналом 50 пенсов, посвященных коронации Карла III.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

В следующем году также появятся первые банкноты с изображением Карла III.

В заявлении представителя Королевского монетного двора (КМД) говорится о том, что их дизайн связан с изображением Вестминстерского аббатства, где в мае состоялась церемония коронации короля Великобритании. По традиции, профиль монарха на них будет обращен влево - в сторону, противоположную той, куда смотрел предшественник. Профиль Елизаветы II, которая правила до этого в течение рекордных в британской истории 70 лет и 7 месяцев, был обращен вправо, а ее отца, короля Георга VI (1895-1952), - влево.

В декабре в обращение в Соединенном Королевстве поступили первые 50-пенсовики с изображением Карла III. Ранее КМД также анонсировал выпуск монет достоинством 2 и 5 фунтов с профилем монарха. При этом монеты с изображением Елизаветы II также останутся в обращении до тех пор, пока, согласно информации Банка Англии, не будут изношены или повреждены.

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