​В Британии могут ввести комендантский час

Британское правительство в ближайшее время может ужесточить меры по борьбе с распространением нового коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщила вещательная корпорация ВВС.

Обсуждается возможность введения комендантского часа и закрытия всех магазинов, которые не торгуют товарами первой необходимости.

Потребность в новых мерах руководство страны объясняет тем, что далеко не все британцы соблюдают рекомендации властей воздерживаться от контактов с другими людьми и любых поездок без крайней необходимости.

"Чем быстрее мы сможем остановить распространение заболевания, тем быстрее все это закончится. Поэтому люди, продолжающие активно общаться с окружающими, как мы это сейчас наблюдаем, ведут себя крайне неправильно, помогая распространять вирус и мешая нам остановить болезнь, а это означает, что уже введенные ограничения будут действовать дольше, - заявил в понедельник утром в телеэфире ВВС глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок. - Иными словам, соблюдая правила, вы помогаете стране быстрее справиться с ситуацией. Мы полностью готовы к дальнейшим шагам, если это понадобится".

Ограничения, вызванные распространением коронавируса, британские власти вводят постепенно, указывая на то, что наибольший эффект достигается, когда меры приняты в нужное время.