​ В Британии могут сократить более 20 тысяч сотрудников аэропортов

Более 20 тысяч сотрудников аэропортов Великобритании могут потерять работу из-за сокращения авиасообщения на фоне пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила британская Ассоциация операторов аэропортов (АОА).

"Ассоциация операторов аэропортов призывает правительство Соединенного Королевства принять решительные меры для поддержки осажденного авиационного сектора Великобритании после ожидаемой крупномасштабной потери рабочих мест в аэропортах по всей стране", - говорится в заявлении организации.

Согласно расчетам ассоциации, в 2020 году пассажиропоток будет значительно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аэропорты привлекают лишь небольшую часть людей, состоящих в штате. Общая потеря рабочих мест в аэропортах и обслуживающих компаниях может превысить 110 тысяч человек.