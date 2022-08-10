В Британии могут на четыре дня отключить газ в январе в случае сокращения поставок из РФ

Великобритания готовит экстренные меры на случай, если страна столкнется с критическим дефицитом газа этой зимой на фоне прекращения транзита из России.

Великобритания готовит экстренные меры на случай, если страна столкнется с критическим дефицитом газа этой зимой на фоне прекращения транзита из России.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщили источники, знакомые с планами правительства.

В худшем случае власти Соединенного Королевства будут вынуждены отключить газ на четыре дня в январе.

Согласно самому неблагоприятному сценарию, Великобритания может столкнуться с нехваткой электроэнергии в размере одной шестой от своего пикового спроса. Тогда, если зима будет холодной, а импорт электроэнергии из Норвегии и Франции будет сокращаться, властям придется принять экстренные меры для экономии газа и отключить его на несколько дней.

"Этот сценарий — не то, чего мы ожидаем",— сказано в заявлении Министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства, на которое ссылается агенство. "Домашние хозяйства, предприятия и промышленность могут быть уверены, что получат электроэнергию и газ, в которых они нуждаются",— заверили в ведомстве.

Bloomberg отмечает, что при более позитивном развитии событий Лондон попытается справиться с дефицитом газа, перенаправив его потоки, даже если придется отменить коммерческие соглашения. Также британские власти намерены ограничить подачу электроэнергии на газотурбинные электростанции, что может привести к плановым отключениям электроэнергии на промышленных предприятиях и в домохозяйствах.