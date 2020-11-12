В Великобритании медсестра обвиняется в убийстве восьми младенцев

В настоящее время женщина находится под стражей

В британском городе Честер задержали медсестру, которая обвиняется в убийстве восьми новорожденных детей и десяти покушениях на убийство. Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ, со ссылкой на телеканал Sky News.

По данным местной полиции, сотрудница больницы Countess of Chester Люси Летби была задержана 10 ноября. Ей предъявлены обвинения в рамках расследования ряда детских смертей и несчастных случаев в неонатальном отделении больницы в период с июня 2015 года по июнь 2016 года.

В настоящее время женщина находится под стражей, она предстанет перед судом 12 ноября.

Ранее Летби уже была задержана полицией, 3 июля 2018 года, в рамках расследования смертей 17 детей в неонатальном отделении больницы Честера. Ей предъявили обвинения, после чего выпустили под залог. Отмечалось, что медсестра сотрудничала со следствием. Позже полиция английского графства Чешир предъявила женщине обвинения в убийстве еще трех детей.