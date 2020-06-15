​В Британии коронавирусом заразились почти 297 тыс. человек

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 38, общее число умерших достигло 41 736, количество выявленных заболевших увеличилось на 1 056, до 296 857.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Днем ранее число умерших увеличилось на 36 (минимальный суточный прирост с момента начала карантина), заболевших - на 1 514.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.