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В Британии консерваторы обсудят отставку Трасс

В Британии консерваторы обсудят отставку Трасс В Великобритании группа высокопоставленных представителей Консервативной партии организует встречу, на которой обсудят отставку действующего премьер-министра Лиз Трасс.
Другие страны
17 октября 2022 г. 06:35
В Британии консерваторы обсудят отставку Трасс

В Великобритании группа высокопоставленных представителей Консервативной партии организует встречу, на которой обсудят отставку действующего премьер-министра Лиз Трасс.

Об этом Report сообщает со ссылкой на The Guardian.

По данным газеты, встреча должна состоятся 17 октября.

Часть консерваторов будут требовать немедленной отставки главы правительства, в то время как другие планируют "публично призвать Трасс покинуть должность после провала ее программы уменьшения налогов".

"Она сейчас в зале ожидания и знает об этом. Сейчас это вопрос времени, примет ли она участие в процессе или попытается сопротивляться и будет вытеснена", - заявил один из неназванных экс-министров в комментарии изданию.

В газете также подчеркивают, что на встречу насчет отставки Трасс пригласили от 15 до 20 экс-министров и других высокопоставленных членов парламента. Главными инициаторами мероприятия являются сторонники Риши Сунака - соперника Трасс в борьбе за должность премьера.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyada Mühafizəkarlar Trasın istefasını müzakirə edəcəklər

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