О нас

В Британии конфисковали имущество дочери экс-президента Узбекистана на $25 млн

В Британии конфисковали имущество дочери экс-президента Узбекистана на $25 млн Британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) конфисковало имущество дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары общей стоимостью более 20 млн фунтов (25 млн долларов).
Другие страны
9 августа 2023 г. 10:25
В Британии конфисковали имущество дочери экс-президента Узбекистана на $25 млн

Британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) конфисковало имущество дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары общей стоимостью более 20 млн фунтов (25 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении надзорного ведомства.

"SFO ведет уголовное дело о взыскании имущества ценностью более 20 млн фунтов с Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана", - указано в документе. Речь идет о трех объектах элитной недвижимости: двух квартирах в лондонском районе Белгравия и особняке в графстве Суррей.

"Мы раскрыли сложную финансовую цепочку, включающую несколько офшорных счетов и компаний, чтобы взять под контроль эту собственность", - заявила руководитель SFO Лиза Ософски. По ее словам, это станет шагом вперед как в конкретном деле, так и в "осуществляемых усилиях по искоренению коррупции в Великобритании".

Бюро утверждает, что Каримова "получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний в период с 2004 по 2012 год за содействие в организации их доступа на рынок Узбекистана".

Осенью 2012 года Каримова оказалась в центре коррупционного скандала. По данным СМИ, она могла получить порядка 1 млрд долларов, деньги были легализованы путем покупки зарубежных активов, включая виллу в Швейцарии. Уголовным делом об отмывании средств занялись правоохранительные органы Швеции, Швейцарии и Франции. В сентябре 2022 года Узбекистан и Швейцария создали трастовый фонд для возвращения на родину активов Каримовой.

В декабре 2017 года Каримову в Узбекистане приговорили к 10 годам лишения свободы за вымогательство, уклонение от уплаты налогов и другие преступления. С начала 2019 года она отбывает наказание в одной из колоний Ташкентской области. В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил ее к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы, признав виновной в создании преступного сообщества, вымогательстве, хищении средств, легализации доходов от преступной деятельности и других преступлениях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Property of Uzbek ex-president's daughter worth $25.4 million confiscated in UK

Самое читаемое

МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
3 августа 2023 г. 17:18
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
4 августа 2023 г. 17:37
В Киеве на щит монумента Родина-мать установили украинский трезубец
ФотоВ Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили украинский трезубец
6 августа 2023 г. 10:03
Бакинский Сабах разгромил Габалу в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
Бакинский "Сабах" разгромил "Габалу" в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
6 августа 2023 г. 23:05
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
7 августа 2023 г. 10:27
В посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
ФотоВ посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
7 августа 2023 г. 13:43
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
9 августа 2023 г. 09:07
Президент Палестины выступит в ГА ООН в сентябре
Президент Палестины выступит в ГА ООН в сентябре
2 августа 2023 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi