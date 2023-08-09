В Британии конфисковали имущество дочери экс-президента Узбекистана на $25 млн

Британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) конфисковало имущество дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары общей стоимостью более 20 млн фунтов (25 млн долларов).

Британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) конфисковало имущество дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары общей стоимостью более 20 млн фунтов (25 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении надзорного ведомства.

"SFO ведет уголовное дело о взыскании имущества ценностью более 20 млн фунтов с Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана", - указано в документе. Речь идет о трех объектах элитной недвижимости: двух квартирах в лондонском районе Белгравия и особняке в графстве Суррей.

"Мы раскрыли сложную финансовую цепочку, включающую несколько офшорных счетов и компаний, чтобы взять под контроль эту собственность", - заявила руководитель SFO Лиза Ософски. По ее словам, это станет шагом вперед как в конкретном деле, так и в "осуществляемых усилиях по искоренению коррупции в Великобритании".

Бюро утверждает, что Каримова "получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний в период с 2004 по 2012 год за содействие в организации их доступа на рынок Узбекистана".

Осенью 2012 года Каримова оказалась в центре коррупционного скандала. По данным СМИ, она могла получить порядка 1 млрд долларов, деньги были легализованы путем покупки зарубежных активов, включая виллу в Швейцарии. Уголовным делом об отмывании средств занялись правоохранительные органы Швеции, Швейцарии и Франции. В сентябре 2022 года Узбекистан и Швейцария создали трастовый фонд для возвращения на родину активов Каримовой.

В декабре 2017 года Каримову в Узбекистане приговорили к 10 годам лишения свободы за вымогательство, уклонение от уплаты налогов и другие преступления. С начала 2019 года она отбывает наказание в одной из колоний Ташкентской области. В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил ее к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы, признав виновной в создании преступного сообщества, вымогательстве, хищении средств, легализации доходов от преступной деятельности и других преступлениях.