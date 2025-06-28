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В Британии изъяли одну из крупнейших за всю историю партию кокаина на 2,4 тонны

В Британии изъяли одну из крупнейших за всю историю партию кокаина на 2,4 тонны Пограничники нашли тонны кокаина на $132 млн, спрятанные в британском порту.
Другие страны
28 июня 2025 г. 20:32
В Британии изъяли одну из крупнейших за всю историю партию кокаина на 2,4 тонны

Пограничники нашли тонны кокаина на $132 млн, спрятанные в британском порту.

Как передает Report, об этом пишет The Independent.

По информации властей, 2,4 т кокаина стоимостью $132 млн были обнаружены в порту London Gateway под контейнерами на панамском судне.

Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что это шестая по величине конфискация кокаина за всю историю.

Издание со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью отмечает, что британский рынок кокаина является одним из самых крупных в Европе.

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