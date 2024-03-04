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В Британии из музея пропали две военные награды стоимостью £600 тысяч

В Британии из музея пропали две военные награды стоимостью £600 тысяч В Великобритании из музея Челмсфорда в графстве Эссекс пропали две военные награды стоимостью 600 тыс. фунтов стерлингов.
Другие страны
4 марта 2024 г. 20:11
В Британии из музея пропали две военные награды стоимостью £600 тысяч

В Великобритании из музея Челмсфорда в графстве Эссекс пропали две военные награды стоимостью 600 тыс. фунтов стерлингов (760,6 тыс. долларов США).

Как передает Report, об этом пишет газета The Times.

Исчезновение двух престижных медалей Креста Виктории из городского музея расследуется полицией.

Расследование проводится по статье о краже, однако в музее утверждают, что факта кражи не зафиксировано.

Крест Виктории - высшая военная награда Великобритании, вручается за героизм, проявленный в боевой обстановке.

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Версия на английском языке Victoria Cross medals worth £600,000 disappear from UK museum

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