​В Британии хотят уменьшить зависимость армии от помощи США

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью изданию Sunday Times, что страна должна готовиться к ведению войн, не опираясь на поддержку Соединенных Штатов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

“Я переживаю, что США могут отойти от лидирующей позиции в мире. Это было бы плохо как для мира, так и для нас. Мы готовимся к худшему исходу и надеемся на лучший”, - заявил министр.

Министр указал на то, что Великобритания сильно зависит от военной поддержки США. “Мы очень зависим от американского прикрытия с воздуха, от американских средств разведки, слежения. Нам необходимо диверсифицировать наши средства”, - сказал он.