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В Британии готовятся к открытию первого легального центра для употребления наркотиков

В Британии готовятся к открытию первого легального центра для употребления наркотиков Лидер Шотландии Джон Суинни приветствовал предстоящее открытие на следующей неделе первого в стране официального центра для употребления запрещенных наркотиков.
Другие страны
10 января 2025 г. 20:19
В Британии готовятся к открытию первого легального центра для употребления наркотиков

Лидер Шотландии Джон Суинни посетил первый в Великобритании легальный центр для употребления запрещенных наркотиков, который откроется в Глазго на следующей неделе.

Как сообщает Report, политик поприветствовал инициативу, которая призвана внести вклад в многолетнюю борьбу правительства Великобритании с последствиями наркомании среди населения.

Объект финансируется за счет гранта шотландского правительства в размере 2,5 млн долларов США. Центр предоставит пользователям возможность самостоятельно принимать наркотики в безопасной и чистой среде под наблюдением врачей. Им будут предоставлены чистые иглы, шприцы, кислота, антисептические салфетки, вода и ложка.

Затем наркозависимые смогут перейти в "зону восстановления", где можно контролировать кровяное давление, уровень кислорода и пульс, получить горячие напитки и закуски.

Цель - снизить вред, связанный с инъекционным употреблением наркотиков, включая риск заражения вирусами, передающимися через кровь, такими как ВИЧ. Шотландия борется с самыми высокими показателями смертности от злоупотребления наркотиками в Европе.

"Хотя этот центр не является волшебной пулей, это еще один значительный шаг вперед, который дополнит другие усилия по снижению вреда и смертности", - заявил Суинни во время посещения центра.

Он отметил, что люди "с жизненным опытом" в этом вопросе участвовали в разработке услуги и наборе персонала.

Министр здравоохранения Нил Грей в свою очередь отметил, что в случае успеха центра, подобные учреждения могут появиться по всей Шотландии и Великобритании.

Открытие центра в Ист-Энде – районе Глазго, известном высоким уровнем бедности и наркомании, состоится в понедельник. Этому предшествовали годы политических и юридических споров между парламентами Лондона и Эдинбурга.

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Версия на английском языке Scotland pioneers UK's first legal drug consumption center

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