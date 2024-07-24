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В Британии главой правительства Уэльса впервые избрали женщину

В Британии главой правительства Уэльса впервые избрали женщину Баронесса Элунед Морган избрана новым лидером Лейбористской партии Уэльса и на этом основании станет первым министром этой административно-политической части Соединенного Королевства.
Другие страны
24 июля 2024 г. 21:30
В Британии главой правительства Уэльса впервые избрали женщину

Баронесса Элунед Морган избрана новым лидером Лейбористской партии Уэльса и на этом основании станет первым министром этой административно-политической части Соединенного Королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты проведенных внутрипартийных выборов.

Согласно информации, 57-летняя Морган была единственным кандидатом на то, чтобы возглавить лейбористов Уэльса и местное правительство. Ранее ни одна женщина не занимала эти посты.

Морган в течение 15 лет представляла Уэльс в Европейском парламенте, а в 2011 году была назначена в Палату лордов, заняв пост теневого министра по делам Уэльса в правительстве Лейбористской партии. В 2016 году она поменяла парламент в Лондоне на парламент в Уэльсе, а в 2021 году заняла пост министра здравоохранения в региональном кабинете Марка Дрейкфорда.

Выборы нового лидера понадобились после того, как первый министр Уэльса Воан Гетинг объявил 16 июля, что покидает свой пост на фоне скандала, связанного с нарушением правил сбора пожертвований на финансирование его избирательной кампании. Скандал вокруг Гетинга связан с принятыми им пожертвованиями в размере £200 тыс. ($255 тыс.). Кампанию политика проспонсировал владелец фирмы по переработке мусора, которой был дважды судим за незаконный сброс отходов в природоохранной зоне. Гетинг отрицает, что знал о нарушениях, имевших место в 2016 году, и не считает, что каким-либо образом нарушил кодекс поведения министра.

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