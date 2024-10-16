В Британии допустили введение санкций против Израиля и Китая

Правительство Великобритании может ввести санкции против делающих резкие заявления в отношении палестинцев израильских чиновников, а также китайских компаний за поставки технологии военного назначения в России.

Правительство Великобритании может ввести санкции против делающих резкие заявления в отношении палестинцев израильских чиновников, а также китайских компаний за поставки технологии военного назначения в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая в Палате общин (нижней палате парламента).

Стармер отметил, что глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в ходе своего визита в Пекин, который состоится в ближайшие дни, потребует снятия санкций с британских депутатов, критиковавших ситуацию с правами человека в КНР. В то же время он указал, что лейбористское правительство готово сотрудничать с Китаем по вопросам торговли и экологии.

Кроме того, британский премьер не исключил введения санкций против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира из-за их высказываний в отношении палестинцев.

"Мы рассматриваем [такой вариант]. Очевидно, что это были ужасные комментарии", - сказал Стармер.