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В Британии до конца года планируются масштабные забастовки работников ряда сфер

В Британии до конца года планируются масштабные забастовки работников ряда сфер Работники транспорта, сферы здравоохранения, образования, энергетики, социальные и почтовые служащие Великобритании до конца года намерены провести ряд масштабных забастовок.
Другие страны
16 декабря 2022 г. 13:49
В Британии до конца года планируются масштабные забастовки работников ряда сфер

Работники транспорта, сферы здравоохранения, образования, энергетики, социальные и почтовые служащие Великобритании до конца года намерены провести ряд масштабных забастовок.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу The Guardian.

Согласно календарю, подготовленному изданием, наиболее активно намерены бастовать транспортники - практически ежедневно представители тех или иных транспортных структур в различных частях Великобритании планируют прекращать работу. Ожидается, что в полноформатном режиме сфера пассажирских перевозок до 31 декабря будет работать лишь три дня - 18, 20 и 21 декабря.

Девять забастовочных дней запланированы до конца года у сотрудников различных социальных служб, три однодневных забастовки намерены провести сотрудники медицинских служб, накануне праздника Рождества - 23 и 24 декабря на забастовку выйдут почтовые служащие.

Общественное недовольство в последние месяцы связано с ростом цен на продовольственные товары и электроэнергию в Великобритании, и вызванной этим инфляцией.

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