В Британии COVID-19 заразились 292 тыс. человек

В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 114 пациентов с коронавирусом.

В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 114 пациентов с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом пишет минздрав страны.

Днем раньше погибли 66, еще день назад - 87 человек.

Всего в королевстве заразились 292 тысячи, больше 45 тыс. человек умерли.

Отметим, что китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли почти 600 тысяч человек.