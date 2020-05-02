​В Британии число жертв COVID-19 превысило 28 тысяч

Число умерших от коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 621, общее количество жертв COVID-19 составило 28 131.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге министр по вопросам жилищного строительства Роберт Дженрик.

Число новых случаев за последние сутки возросло на 4 806 - до 182 260. Накануне суточный прирост был выше: 6 201, а общая цифра равнялась 177 454.

В выходные показатели обычно ниже, поскольку система оповещения о новых случаях заражения и смертности работает не в полную силу.

В пятницу количество умерших составляло 27 510, прирост тогда составлял 739 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.